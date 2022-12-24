Erkan Atan kimdir? Lider Türkiye yarışmacısı Erkan Atan kaç yaşında ve nereli ve mesleği ne?

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Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' yarışmasında yer alan isimlerden biri de Erkan Atan oldu. Programın takipçileri için Erkan Atan'ın biyografisini bir araya getirdik. İşte Lider Türkiye yarışmacısı Erkan Atan kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne sorularının yanıtları...

ERKAN ATAN KİMDİR?

Erkan Atan, aslen Artvinli, İstanbul’da yaşıyor. Lise mezunu olan Erkan Atan Açık öğretimde Kamu Yönetimi okuyor. 48 yaşındaki Atan evli, dört çocuğu var.

Eşi ile işlettiği kişiye özel dikim evine sahip.