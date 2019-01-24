Erkan Can kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun bugün Bursa'da yaşayan 74 yaşındaki ağabeyi Ömer Can evinde ölü bulundu.

ERKAN CAN KİMDİR?

Erkan Can (d. 1 Kasım 1958; Çiçeközü, Yenişehir, Bursa),Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı.

1 Kasım 1958'de Bursa'da doğdu. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na girdi. 1992 yılında sevilen dizi Mahallenin Muhtarları'nda Temel karakteri ile televizyon dünyasına girdi. 1998 yılında Gemide adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 1998 yılında 35. Antalya Film Şenliğinde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Aynı filmle 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı. 2011 yılında Artvin'de Maçahel Vadisi'ndeki Camili Köyü ve Karçal Dağları ile ilgili belgeseli sundu ve doğaya olan duyarlılığını bu belgeselde aktardı. Belgesel İz TV'de yayınlandı.