Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, "Sezen Sokakta projesinden sonraki ilk single çalışmamız olan ‘Sessizlik Zamanı’nın galasını yapıyoruz, az sonra klibin son halini hep birlikte izleyeceğiz. Şarkının sözü ve müziği bana düzenlemesi ise Burak Erkul’a ait." dedi.

Klip çekimleriyle alakalı, “Bu klip için Kurtalan Ekspresi’nde dört kompartman kapattık. Çekimlere Ankara Garı’nda başladık. Sonra trene binip Diyarbakır’a kadar gittik. Çok güzel resimlerin toplandığı, tamamen şarkıyı anlatan, 3 bin km civarı yol kattettiğimiz ve 2 gün süren bir çekim oldu. Klibi İstanbul, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere toplam 7 şehirde çekmiş olduk” dedi.

"ŞARKIYI İLK SEZEN AKSU’YA DİNLETTİM"

Basın mensuplarının ‘Şarkınızı ilk kime dinlettiniz?’ sorusunu, “Şarkıyı ben ve eşimden sonra ilk Sezen Aksu ve ekibi dinledi. Beğendiler ve “Yolu açık olsun” dediler.

Daha sonra kendi ekibimle birlikte dinledik. Normalde şarkılarımı herkese dinletirim, ilk kez başkalarına dinletmediğim bir şarkı oldu. Kendim bile klibi ilk kez izleyeceğim.“ dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güleryüz, izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.