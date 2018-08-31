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Erkan Kilimci’ye yeni görev

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'nin yanlış yorumlanan görevden ayrılma kararının perde arkasını Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya yazdı. Kilimci, Kalkınma Bankası’nın yönetim kurulu üyeliği görevi üstlenecek

30.08.2018 - 16:45 | Güncelleme:

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'yi dün görevinden ayrılmaya götüren olayın perde arkasında ilginç bir detay vardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye’de piyasalar kapalıyken bu haber Reuters'ten dünyaya duyuruldu. İstifa haberi yurtdışındaki sığ işlem hacmi olan TL piyasalarında kurda dalgalanmaya neden oldu. Oysa bu bir istifa değil ‘teknik' bir görevden ayrılmaydı. Edinilen bilgilere göre Kilimci, Kalkınma Bankası’nın yönetim kurulu üyeliği görevi üstlenecek.

KİLİMCİ'NİN KARİYERİ

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Kilci, Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamış, iş hayatına Pamukbank’ta başlamıştı. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş’de Genel Müdür olarak görev yaparken 2013’te Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmış, 2016’da da Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına getirilmişti.

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Yorumlar 14
  • Misafir 14 saat önce
    merkez başkanı yardımcılığı yönetim kurulu üyesinin üstündedir.
  • Misafir 15 saat önce
    Bankacılık eğitimi yok?
  • Misafir 14 saat önce
    adam bankada çalışmış daha nolsun
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