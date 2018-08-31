Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci'yi dün görevinden ayrılmaya götüren olayın perde arkasında ilginç bir detay vardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye’de piyasalar kapalıyken bu haber Reuters'ten dünyaya duyuruldu. İstifa haberi yurtdışındaki sığ işlem hacmi olan TL piyasalarında kurda dalgalanmaya neden oldu. Oysa bu bir istifa değil ‘teknik' bir görevden ayrılmaydı. Edinilen bilgilere göre Kilimci, Kalkınma Bankası’nın yönetim kurulu üyeliği görevi üstlenecek.

KİLİMCİ'NİN KARİYERİ

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Kilci, Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamış, iş hayatına Pamukbank’ta başlamıştı. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş’de Genel Müdür olarak görev yaparken 2013’te Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanmış, 2016’da da Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına getirilmişti.





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