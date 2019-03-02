Erkan Kolçak Köstendil, tek kişilik tiyatro oyunu '12 Numaralı Adam' ile geçtiğimiz yıl çıktığı Avrupa turnesine devam ediyor. Köstendil, 'Çizgilerin dışına çıkmak, yalnız kalmak, aile olmak, risk almak ve hayata tutunmak' üzerine kurulu tek kişilik oyunu '12 Numaralı Adam', Avrupa turnesine martta Almanya ve Hollanda ile devam edecek. Oyun, 2 Mart’ta Düsseldorf’ta Savoy Theater’da, 3 Mart’ta Eindhoven’da Parktheater’da, 10 Mart’ta Dortmund’ta CineStar’da ve 15 Mart’ta Rotterdam’da Oude Luxor’da tiyatro severlerle buluşacak. '12 Numaralı Adam'ın Türkiye prömiyerinin ağustosta yapılması planlanıyor.