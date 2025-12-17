Erkan Kolçak Köstendil: Eksikleri tamamladık
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ta 'Yahya' karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile birlikte alışveriş turunda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Köstendil, "Yeni yıl alışverişimizi yaptık, eksikleri tamamladık" dedi
Giriş: 17.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:43
Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun ile birlikte Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Yeni yıl hazırlıklarının tamamladıklarını söyleyen Erkan Kolçak Köstendil; "Yeni yıl alışverişimizi yaptık, eksikleri tamamladık. Ailece güzel bir gün geçirdik" dedi. Ünlü çift daha sonra alışveriş turuna kaldıkları yerden devam etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ