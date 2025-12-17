Erkan Kolçak Köstendil: Eksikleri tamamladık

Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun ile birlikte Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Yeni yıl hazırlıklarının tamamladıklarını söyleyen Erkan Kolçak Köstendil; "Yeni yıl alışverişimizi yaptık, eksikleri tamamladık. Ailece güzel bir gün geçirdik" dedi. Ünlü çift daha sonra alışveriş turuna kaldıkları yerden devam etti.