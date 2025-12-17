Habertürk
        Erkan Kolçak Köstendil: Eksikleri tamamladık

        Erkan Kolçak Köstendil: Eksikleri tamamladık

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ta 'Yahya' karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile birlikte alışveriş turunda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Köstendil, "Yeni yıl alışverişimizi yaptık, eksikleri tamamladık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:43
        "Eksikleri tamamladık"
        Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun ile birlikte Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

        Yeni yıl hazırlıklarının tamamladıklarını söyleyen Erkan Kolçak Köstendil; "Yeni yıl alışverişimizi yaptık, eksikleri tamamladık. Ailece güzel bir gün geçirdik" dedi. Ünlü çift daha sonra alışveriş turuna kaldıkları yerden devam etti.

