Duayen organizatör Erkan Özerman'ın zatürre başlangıcı şüphesiyle gittiği kontrolde kürek kemiğinin yanında iki kaburganın arasındaki kasın arasında elastrofibroma adı verilen bir tümör saptandı.

Tümörün cerrahi müdahale ile alınmasına karar verildi. Fakat zatürre değil şiddetli bir grip olduğu anlaşıldı. Bu durumun geçmesini beklemek gerekti. Özerman, gribin ardından panreatit krizi akabinde de mide kanaması geçirince operasyon 3 kez ertelenmek durumunda kalındı.

Bütün tetkiklerin ve kontrollerin bitmesinin ardından Özerman'ın 18 Mart Pazartesi günü elastrofibroma adı verilen tümörü Prof. Dr. Serhan Tanju tarafından başarıyla alındı.

Doktoru tarafından Özerman’ın bir hafta dinlenmesine karar verildi.