Erkan Petekkaya'nın uçağa alkollü bindiği iddia edildi. Petekkaya'nın görevlilier tarafından uçaktan indirildiği öne sürüldü.



Uçaktaki bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde Erkan Petekkaya'nın gergin anları dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Bu işleri ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor, sosyal medyadan takipçi kazanacaklar diye...' sözleriyle serzenişte bulundu.

Ayla ve Müslüm filminin yapımcısı aynı zamanda da Petekkaya'nın yakın dostu Mustafa Uslu, "Bence Erkan’a bir tezgah kuruldu. Erkan Petekkaya bir baba eşinin sevgili kocası… Erkan ile konuştum, yapılanlardan dolayı çok üzgündü. Erkan'ı öyle görünce içim acıdı. Ben gece konuştum kendisiyle sakin olmasını söyledim kendisine yakışmayan paylaşımlardan uzak durmasını rica ettim o da sağolsun beni dinledi. Erkan'ın olay sonrası paylaşım yapmasına izin vermedim. Her ne olursa olsun bir insan öyle bir müdahaleyi hak etmiyor. Erkan uçakta fiziki tacize uğramış. Erkan Petekkaya bir hanımefendi olsaydı ne olurdu?" ifadelerini kullandı.



Erkan Petekkaya'nın, "Ben yapmadım, ben yapmadım" sözleri merak uyandırdı. Başka bir iddiaya göre ise, Petekkaya'nın tacize uğramasından sonra, yanındaki kadının, "Alkollü ve beni rahatsız etti" ifadelerinin üzerine isyanda bulunduğu konuşuluyor.



Petekkaya'nın uçağa binmeden önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu, videonun altına şu yorumları yaptı:



İyiki soy adım PETEKKYA



Degişik bir sülaleyiz .iyiki soy adım PETEKKAYA



Döneriz dönmeyiz .bu günlerin yarınları var



Şimdi



Bye bye





Petekkaya'nın paylaşımının altına yüzlerce yorum yapıldı.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?



Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, sonrasında Bostancı Ortaokulu, Fenerbahçe Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.



1993 yılından beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer alan Erkan Petekkaya, ilk olarak 1994 yılında kamera şakası programıyla televizyon kariyerine başladı. Ardından 1998 yılındaki Güzel Günler dizisinde ve 1999 yılındaki Aynalı Tahir adlı dizisinde rol aldı.



Bir zamanlar ekrana gelen Serseri adlı dizide canlandırdığı Bülent karakteriyle Türkiye'de tanınan yüzlerden olmuştur. 2005 yılında da yayınlanan Köpek adlı dizide Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.



2005-2007 yılları arasında Atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik adlı dizide Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan Ömer'i canlandıran Petekkaya, bu rolüyle Türkiye'de tanınan yüzler arasına girmiştir.



2010-2012 yıllarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide canlandırdığı "Ali Kaptan" karakteriyle oldukça üstün bir oyunculuk göstermiştir ve tüm Türkiye tarafından sevilen isimlerden olmuştur.