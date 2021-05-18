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Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler? Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir?

Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Ertem Eğrilmez'in 1979 yılı yapımı filmin başrolünde Şener Şen ve İlyas Salman yer alıyor. İşte Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde...

Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler? Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir?

Erkek Güzeli Sefil Bilo oyuncuları kimler? Erkek Güzeli Sefil Bilo konusu nedir? Sorusu Yeşilçam filmi severler tarafından merak konusu oldu. İşte Erkek Güzeli Sefil Bilo filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO OYUNCULARI KİMLER?

Şener Şen - Maho Ağa
İlyas Salman - Sefil Bilo
Sevda Aktolga - Cano Kız
Adile Naşit - Sultan Bacı
Münir Özkul - Hüso Emmi
İhsan Yüce - Şivan Emmi
Mehmet Bulduk - Sümüklü Sülo
Nizam Ergüden - Jandarma Komutanı
Osman Bardakçı - Memo
Ekrem Dümer - Toprak Dağıtan Memur
Hüseyin Kaşif - Toprak Dağıtan Memur


ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli bugünlere dair anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso sıkça eşkıyalık günlerini anımsamakta, çevresine inandırıcılıkta sorunlar yaşadığı bu hikayeleri anlatmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo bu hikayelere inanmakta, bahsi geçen olayları heyecanla dinlemektedir. Sonuç olarak eşkıya olmak isteyen Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Bu eğlenceli üçlüyü gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.

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