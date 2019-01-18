Yakınlarda yapılan çalışmalar, eşlerini gebe bırakamayan erkeklerde spermlerin şapkalarını kaybettiklerini ortaya çıkardı.

Sperm şapkasının tahlillerde “akrozom” olarak ifade edildiğini belirten Prof. Dr. Kaan Aydos, "Ayrıntılı bir sperm tahlili yapılırsa, böyle erkeklerin sonuç raporunda akrozomsuz ya da küçük akrozomlu sperm sayılarının arttığı görülür. Akrozom, aynen şapka gibi sperm başının yarısını kaplayan küçük bir keseciktir. Önceleri bunun sadece yumurtayı çevreleyen zarları delerek spermin içeri girmesini sağlayan bazı enzimleri içerdiği sanılırdı. Oysa yeni araştırmalar ortaya çıkardı ki; akrozom şapkasının üzerinde, yumurtanın bölünmesini başlatarak embriyonun gelişmesini de sağlayan bazı yapı taşları yani proteinler bulunmakta. Şayet akrozom yeterli gelişmemişse, bu proteinler de olmayacağından yumurta döllenemez ve gebelik görülmez. İşte izah edilemeyen kısırlık olgularında sperm başının şeklinin detaylı incelemesi bu tür bozuklukları ortaya çıkarabilir.

"İZAH EDİLEMEYEN KISIRLIK OLGULARININ BİR KISMI DAHA GÜN IŞIĞINA ÇIKMIŞ DURUMDA"

Tahlillerinde akrozomsuz ya da küçük akrozomlu sperm sayısında artış gözlemlenen erkeklerde eşlerinin gebe kalamamasını buna bağlayabiliriz" diye konuştu.

Prof. Dr. Kaan Aydos, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akrozom şapkasının gelişmemesi genetik nedenlerden kaynaklanabilir. Gerçekten de 12 numaralı kromozom üzerinde bulunan DPY19L2 adlı bir genin eksikliğinin, akrozom gelişimini bozduğu ortaya çıkarıldı. Hatta böyle erkeklerin kardeşlerinde de aynı nedenden kaynaklanan kısırlık sorunu bulunabiliyor. Yeni bilgiler ışığında biz de çocuk sahibi olamayan erkeklerde bu yönde bir takip protokolü uygulamaktayız. Önce detaylı bir sperm morfoloji analizi yapıp, akrozom bozukluğu var mı, buna bakıyoruz. Bozukluğun arttığı olgularda da ilgili genlerin ifadelerini ölçerek sorunun kaynağını araştırıyoruz. Böylelikle artık izah edilemeyen kısırlık olgularının bir kısmı daha gün ışığına çıkmış durumda."