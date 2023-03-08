DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.