Erken emeklilik son durum
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Erken emeklilik son durum! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yasa çıkacak mı?

Erken emeklilik ile ilgili gelişmelerde hareketlilik yaşanıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için muhalefet partileri harekete geçti. Meclis kapalıyken partiler emeklilikte yaşa takılanlar için erken emeklilik yasası ile ilgili çalışmalarını yaptı. Meclis'in açılmasının ardından erken emeklilik yasası için çalışmaların hızlanması bekleniyor. En son konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bir açıklama gelmişti. İşte Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için son durum

06.10.2018 - 10:52 | Güncelleme:

Emeklilikte yaşa takılanlar, bir süredir erken emeklilik yasasını bekliyordu. Meclis'teki 4 parti nihayet bu yaz çalışmalarına hız verdi. Meclis'in açılmasıyla birlikte partilerin erken emeklilik yasasını Meclis gündemine getirmesi bekleniyor. Eğer partiler ortak bir önergede anlaşırsa, yasayı Meclis'ten geçirecek çoğunluğa sahipler. Peki hükümet bu konuda ne düşünüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için erken emeklilik yasası hakkında son açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı. İşte EYT'de son durum...

CUMHURBAKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3 Ekim'de yapılan kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında gelen erken emeklilik yasası ile ilgili soruya "Kabinede gündeme gelmedi. Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır" şeklinde cevap verdi.

MUHALEFETTEN EYT ÇALIŞMASI

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda seçim beyannamesinde vaatleri bulunduğunu belirterek, sosyal güvenlik sistemine aşırı yük getirmeyen ama yeteri kadar prim ödemiş vatandaşı da mağdur etmeyen bir çözüm bulmaktan yana olduklarını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasaya ilişkin teklifi hazırladıklarını belirterek, bu işin takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, partileri tarafından verilen yasa teklifinin gündeme alınması için TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na yazıyla başvurdu. Başvuruda, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aradığı ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentilerin karşılanamadığı belirtildi.

Başvuruda, AK Parti dışında TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamının, Meclis tatildeyken yeni yasama dönemi açılır açılmaz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunduğu anımsatıldı. CHP Grup Başkanvekillerinin başvurusunda, konuyla ilgili tekliflerin birleştirilerek görüşülmesi için komisyonun toplantıya çağrılması talep edildi.

DÖRT PARTİNİN OYU 302’YE ULAŞIYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda CHP, İYİ Parti ve MHP teklif verirken, HDP de teklifleri destekleyeceğini açıkladı. Dört partinin toplam milletvekili sayısı 302’ye ulaşıyor. Dört milletvekili bakan atandığı için bu yasama döneminde TBMM’de 596 milletvekili bulunuyor. Dört muhalefet partisinin oyu Meclis’te çoğunluğu sağlıyor.

Teklifler kabul edilirse 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdikleri takdirde emekli olabilecek.

EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDILAR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

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