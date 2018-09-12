Erkenci Kuş 12. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Erkenci Kuş'ta dün akşam Sanem Albatros'un Can olduğunu romantik bir şekilde öğrendi. Can 40. yıl partisindeki kıyafetlerini giyinerek operaya Sanem'in yanına gitti. Sanem locada Can'ın ayakkabılarını görünce onun Albatrso olduğunu anladı. Dizinin yeni bölümünde ise Sanem, Can'dan hesap soruyor. Ancak bu dakikalar da eğlenceli ve bir o kadar da romantik. İşte Erkenci Kuş, yeni bölüm fragmanı ve 11. bölümde yaşananlar...

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 11. SON BÖLÜM

Sanem ve Can Aşkı Engelleri Aşabilecek mi?

"Can, Sanem’e sahilde “Birlikte yalnız kalalım mı?” diye sorunca Sanem'in içi de aklı da gidecek. Sanem, Can'la her şeye hazır ama ya aralarındaki onca engel buna izin verecek mi?

Polen, set bitiminde Emre’nin arabasıyla eve dönüyor, Can da ona ortalığı toparlayıp gelme sözü verir. Doğum günü de yaklaşırken, Polen’in büyük beklentiler içerisine girecek. Acaba Can ona sürpriz parti mi yapacak, yoksa baş başa mı kutlayacaklar?

Osman’ın yıldızı catering için geldiği sette parlıyor. Yeni çekimler de çıkınca Zebercet kıskançlığıyla ortalığı ayağa kaldırıyor.

Mevkıbe bakkalı eşi Nihat’a geri vermek istiyor ama Nihat’ın gözü reklam sektöründe.

Sanem bu sefer kararlı, karşısına çıkan herkese savaş açacak. Bu savaşın bir kazananı olabilecek mi peki?

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