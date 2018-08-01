Erkenci Kuş 6. bölüm ile Star TV'de seyircinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde, Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurdu. Erkenci Kuş'un son bölümünde yaşananlardan sonra izleyiciler gelecek bölümde neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Peki, Erkenci Kuş 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Erkenci Kuş 7. bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntılar ve 6. bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş'un 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Can’ın kadın derneği için çektiği, Sanem’in modellik yaptığı kampanya şehrin bilboardlarına asılmıştır. Sanem ve Can’ın aşkının sessiz sembolu olan bu bilboardlar Sanem’i de harekete geçirir. Sanem hislerini ne olursa olsun Can’a anlatmaya karar verir.

Mahallede ise bilboardlar yüzünden olay farklı şekilde karışır. Osman ve Sanem’i nişanlı zanneden Zebercet, Osman’ın bilboardları Sanem fotoğraflarıyla donattığını düşünerek Don Kişot edasıyla bilboardlara saldırır. Mahallede olaylar çığrından çıkar.

Motivasyon kampında Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurur. Can odasından fotoğrafları kimin çaldığının peşine düşer. Sanem o fotoğrafları bir tek Emre’nin gördüğünü bilmektedir. Sanem bugüne kadar kendisini kandırdığını anladığı Emre’nin sırrını saklayacak mı? Yoksa artık kartlarını açık oynayacak ve sevdiği adama her şeyi anlatacak mı?

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