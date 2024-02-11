Ernest Muci nasıl bir futbolcu?

POLONYA UZMANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Transfermarkt'ın Polonya uzmanı Michael Sroka, Ernest Muci'nin transferini değerlendirdi.

Sroka, Muci'nin yeteneklerine dikkat çekerek, "Hızlı ve teknik olarak güçlü bir oyuncu. Celta Vigo, onu yazın 4 milyon Euro karşılığında transfer etmek istemişti. Özellikle Aston Villa ile oynanan Konferans Ligi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ev sahibi olduğumuz maçta iki gol atarken, deplasmanda da çok etkileyici bir gol kaydetti. Birkaç hafta önce Fulham'ın da ilgisini çekmişti ama son anda vazgeçtiler. Son zamanlarda milli takımda da daha fazla süre almaya başladı. Genel olarak bakıldığında, kesinlikle daha fazla potansiyeli olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.