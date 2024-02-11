Ernest Muci nasıl bir futbolcu?
Beşiktaş, Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen 22 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muci'yi resmen kadrosuna kattı. Transfermarkt'ın Polonya uzmanı Michael Sroka, Ernest Muci'nin transferini değerlendirdi
Beşiktaş, Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen 22 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muci'yi resmen kadrosuna kattı. Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Ernest Muci'nin transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Açıklamada, Muci'nin şu anki kulübü Legia Varşova'ya toplamda 10 milyon euro transfer bedeli ödeneceği belirtildi. Kulüp, Arnavut oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar, yani 3,5 sezon için sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca, Beşiktaş, Muci'nin sonraki bir transferinden elde edilecek net kârın %10'unu Legia Varşova'ya ödeyecek.
Bu transfer, Beşiktaş için tarihi bir önem taşıyor çünkü Muci, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş'ın geçmişte gerçekleştirdiği en yüksek bonservis bedelleri arasında Rodrigo Tabata (8 milyon euro), Ricardo Quaresma (7,3 milyon euro) ve Adem Ljajic (6,5 milyon euro) yer alıyordu. Ernest Muci'nin 10 milyon euroluk bonservisi, bu rekorları aşarak zirveye yerleşti.
POLONYA UZMANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Transfermarkt'ın Polonya uzmanı Michael Sroka, Ernest Muci'nin transferini değerlendirdi.
Sroka, Muci'nin yeteneklerine dikkat çekerek, "Hızlı ve teknik olarak güçlü bir oyuncu. Celta Vigo, onu yazın 4 milyon Euro karşılığında transfer etmek istemişti. Özellikle Aston Villa ile oynanan Konferans Ligi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ev sahibi olduğumuz maçta iki gol atarken, deplasmanda da çok etkileyici bir gol kaydetti. Birkaç hafta önce Fulham'ın da ilgisini çekmişti ama son anda vazgeçtiler. Son zamanlarda milli takımda da daha fazla süre almaya başladı. Genel olarak bakıldığında, kesinlikle daha fazla potansiyeli olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
OYUNCUNUN KARİYERİ
Ernest Muci, genç yaşına rağmen kariyerinde önemli başarılar elde etti. Profesyonel futbol kariyerine Arnavutluk'un Tirana takımında başlayarak, bu takımda dört sezon boyunca 64 maçta 20 gol kaydetti.
Özellikle 2019/2020 sezonunda 27 maçta attığı 12 golle dikkat çekti. Daha sonra 2021'de Polonya'nın Legia Warsaw takımına transfer olan Muci, burada da 114 maçta 21 gol ve 10 asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.