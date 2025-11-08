Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Erol Bulut: Maçı ilk yarıda kaybettik - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Erol Bulut: Maçı ilk yarıda kaybettik

        Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından, "Maçı ilk yarıda kaybettik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 23:03 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Maçı ilk yarıda kaybettik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "MAÇI İLK YARIDA KAYBETTİK"

        Maçın kırılma anının ilk devre olduğunu belirten Bulut, "Maçı zaten ilk yarıda kaybettik. İkinci yarı uyandık ama iş işten geçti. Beşiktaş'a karşı, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. 2-1'i yakaladık, 2-2 için çok çaba sarf ettik. 3'ü yedikten sonra oyun bitmiş oldu." dedi.

        "SÜPER LİG'DE AFFETMEZLER!"

        Savunmadaki hataların sonucu belirlediğini vurgulayan deneyimli teknik adam,"İlk yarı maçı hediye ettik. Bizim hatalarımızdan yediğimiz iki gol var. O kadar bireysel hata yaparsanız Süper Lig'de affetmezler. Teknik adam bir hafta her şeyi gösterir ama bireysel pas hataları yapılırsa buna engel olamayız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "NET KONUŞTUM, BUNDAN DAHA NET OLAMAZ"

        Takımına keskin mesaj verdiğini söyleyen Bulut, milli arayı fırsata çevireceklerini ifade etti:

        "Takıma net konuştum. Bundan daha net olamaz. '4 gün sonra farklı bir takım istiyorum' dedim. Bu hata seviyesi ligi kaldırmaz. Kolay bir görevi üstlenmedik, belli. Fiziksel seviyeyi artırmaya çalışıyoruz ama istediğimiz yerde değiliz. Milli arada 2 hazırlık maçı oynayacağız ve bazı şeyler deneyeceğiz."

        "UYGULAMAK FUTBOLCULARA KALMIŞ!"

        Bulut, yapılması gerekenlerin artık futbolcularda olduğunu belirtti:

        "Biz neler istediğimizi gösteriyoruz, uygulamak futbolculara kalmış. Pas yüzdesi yükselmeli, hata azalmalı. Bunu bir hoca değiştiremez."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor