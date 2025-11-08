Erol Bulut: Maçı ilk yarıda kaybettik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a 3-1 yenilen Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmayı değerlendirdi.

"MAÇI İLK YARIDA KAYBETTİK"

Maçın kırılma anının ilk devre olduğunu belirten Bulut, "Maçı zaten ilk yarıda kaybettik. İkinci yarı uyandık ama iş işten geçti. Beşiktaş'a karşı, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. 2-1'i yakaladık, 2-2 için çok çaba sarf ettik. 3'ü yedikten sonra oyun bitmiş oldu." dedi.

"SÜPER LİG'DE AFFETMEZLER!"

Savunmadaki hataların sonucu belirlediğini vurgulayan deneyimli teknik adam,"İlk yarı maçı hediye ettik. Bizim hatalarımızdan yediğimiz iki gol var. O kadar bireysel hata yaparsanız Süper Lig'de affetmezler. Teknik adam bir hafta her şeyi gösterir ama bireysel pas hataları yapılırsa buna engel olamayız." ifadelerini kullandı.