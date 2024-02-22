Erol Evgin: Hey gidi günler...

Bir dönem, basında diapositive ya da slayt dediğimiz ışığa tutunca izlenen fotoğraflar kullanılırdı.

Daha net sonuç verdiği için slayt çekerdik biz de…

Bir de resimde gördüğünüz dia filmi perdeye yansıtan cihazlar vardı. Hala sakladığım ve bilgisayara attığım binlerce slaytım var. Bu fotoğraf, yıllar önce onları izlerken.