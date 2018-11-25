Biletleri günler öncesinden tükenen konserinin açılışını “Söyle Canım” isimli şarkısıyla yapan Sanatçı’ya, gece boyunca 3 bin kişilik dev koro eşlik etti.

Erol Evgin’i izlemeye gelenler arasında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden öğretmeni ünlü Ressam Devrim Erbil de vardı. Evgin; “Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” sözlerinin ardından sahneden Devrim Erbil’in yanına inerek, öğretmenine sarıldı.

Erol Evgin’in şarkılarına ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik eden müzikseverler, gece boyunca salonu kırmızı beyaza boyadı.

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