Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Errick McCollum: Final Four'da performansımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum - Basketbol Haberleri

        Errick McCollum: Final Four'da performansımızı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum

        Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Errick McCollum, THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu söyledi. McCollum, "Teknik heyetimize teşekkür etmek lazım. Çünkü bizi maçlara en iyi şekilde hazırladılar. Aynı zamanda takım arkadaşlarım, bizler en kararlı şekilde hazırlanmaya çalıştık. Performansımızı da ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Errick McCollum'dan şampiyonluk yorumu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Errick McCollum, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Şampiyonlukla ilgili duygularını aktaran McCollum, kişisel performansını da değerlendirdi. Başarılı basketbolcu, "Saha dışında iyi bir organizasyondu. Euroleague tarafının saha içi ve saha dışında iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Teknik heyetimize teşekkür etmek lazım. Çünkü bizi maçlara en iyi şekilde hazırladılar. Aynı zamanda takım arkadaşlarım, bizler en kararlı şekilde hazırlanmaya çalıştık. Bu şekilde sahaya çıktık. Performansımızı da ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Sonuç da bunu gösteriyor. Taraftarlarımız, sezon boyu bizi çok iyi desteklemişlerdi orada da bizim yanımızdalardı" ifadelerini kullandı.

        "GALATASARAY MAÇI POTANSİYELİMİZİ GÖSTEREN ANLARDI"

        Takıma sonradan katılan isimlerden olan 37 yaşındaki oyuncu, çabuk uyum sağlaması ve şampiyon olacaklarını hangi maçta hissettiğiyle ilgili soruya, "Sanırım Wade'in sakatlığı sonrası Tofaş karşılaşması vardı. Ondan bahsedebilirim. Türkiye Kupası'nda da harika iş çıkardık. Orada tabii kurallar farklıydı, 7 yabancıyla oynamamız gerekiyordu. Belki takımın tüm potansiyelini göremiyorsunuz ama harika bir performans sergilemiştik. Final Four öncesi oynadığımız Galatasaray maçında da iyi performansımız vardı. Bunlar bence bizim potansiyelimizi gösteren anlardı" yanıtını verdi.

        Röportaj esnasında Nigel Hayes-Davis de İngilizce ve Türkçe olarak Karşıyaka'ya, McCollum için teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?