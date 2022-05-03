Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri merakla bekleniyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz dizinin yayın tarihini açıkladı. Netflix platformu aracılığıyla seyircilere sunulacak olan dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte hem dizinin yayın tarihi ve merak edilen soruların yanıtı...