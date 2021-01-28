Ersen Köse'den 'Efkar' 0:00 / 0:00

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Sözü ve müziği Ersen Köse'ye düzenlemesi Burak Özbilen'e ait 'Efkar', tüm dijital platformlarda yayımlandı. Mix'i ve mastering'i Burak Özbilen'e ait şarkı; minimal halı ve kulağı yormayan, gürültüden uzak yumuşak, sade bir sound'a sahip.

Şarkıya hakim efkar ve hüzün temasının görüntüsel olarak anlatıldığı video klipte Ersen Köse'ye gökyüzü, ağaçlar ve deniz eşlik ediyor.

Efkar'lı bir adamın duygu dünyasının renklerinin sergilendiği video klip Tuzla'da Metcan Eras yönetmenliğinde çekildi. Sanatçı, albüm yayımlayana kadar iki ayda bir dinleyicisi ile üretimini paylaşacak.