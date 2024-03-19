Ersen Martin kimdir? Ersen Martin neden öldü, kaç yaşındaydı?
Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti. Aort Damarı yırtılan eski futbolcu kaldırıldığı hastanede bir süredir yaşam mücadelesi veriyordu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Ersen Martin kimdir? Ersen Martin neden öldü, kaç yaşındaydı, nereliydi?" sorularını gündeme getirdi. İşte Ersen Martin hayatı ve futbol kariyeri...
Ülkemizde bir dönem birçok takımda forma giyen Ersen Martin hayatını kaybetti. Kaldırıldığı hastanede uzun bir süre hayati tehlikesi devam eden Ersen Martin'in geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılmıştı. Peki, "Ersen Martin kimdir? Ersen Martin neden öldü, kaç yaşındaydı, nereliydi?" İşte eski milli futbolcu Ersen Martin biyografisi...
ERSEN MARTİN NEDEN ÖLDÜ?
Aort Damarı yırtılan eski milli futbolcu yaşam mücadelesi vermeye devam ediyordu. Ailesinin bile sahip çıkmadığı 42 yaşındaki eski futbolcu, Bursa Romatem Hastanesi’nde, CEO Köksal Haloğlu’nun talimatıyla bakım altına alınmıştı.
Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen Ersen Martin hayatını kaybetti
ERSEN MARTİN KİMDİR?
23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yüksleen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.
2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.
2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.
Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.
Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.
2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.