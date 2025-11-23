Ersin Destanoğlu: Puan kaybettiğimiz için üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

Tecrübeli oyuncu, "Puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanabilirdik. Elimizden geleni yaptık. Her zaman öne geçiyoruz. Maalesef ufak tefek şanssızlıklarla puan kaybediyoruz. Bu da 4-5 maçtır başımıza geliyor. 4 maç kaldı ilk devrenin bitmesine. Onlara en iyi şekilde hazırlanıp ilk devre bittiğinde yukarılara yakın yerde olmak istiyoruz." dedi.

"TAKIMA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ersin Destanoğlu, "İki üç yıldır düzenli oynamıyordum. Üst üste 5 maç oynadım. Maç maç daha iyi olacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapıyorum. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, olduğumu da düşünüyorum zaman zaman. Kendi adıma maç maç daha iyiye gidiyorum ama puan kaybı için üzgünüz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.