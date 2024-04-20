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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ersin Destanoğlu: Serdar Hoca bu kulübün DNA’sını çok iyi biliyor - Futbol Haberleri

        Ersin Destanoğlu: Serdar Hoca bu kulübün DNA’sını çok iyi biliyor

        Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Ersin Destanoğlu, daha iyi sonuçlar almak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Serdar Hoca bu kulübün DNA'sını çok iyi biliyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 00:00 Güncelleme: 20.04.2024 - 00:00
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        "Serdar Hoca kulübün DNA'sını iyi biliyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü evinde 2-0 mağlup eden Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Ersin Destanoğlu, maçın ardından, “Serdar Hoca bu kulübün DNA’sını çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

        Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mert Günok’un yerine 11’de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ÖNÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR KUPA MAÇI VAR"

        İyi bir futbolla galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getiren Destanoğlu, “Bizim için güzel bir akşamdı. Tempolu, coşkulu güzel bir maç oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde önemli bir kupa maçı var. Bugünkü maç bizi o maça da bira hazırladı. Rakibimizi de daha iyi tanıdık. Moral motivasyonumuzu yukarı çekerek daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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        Uzun süre sonra kazandıklarına değinen siyah-beyazlı takımın kalecisi, “Taraftarlarımız 5 maçlık serüvende bizden galibiyet bekliyordu. Biz de Serdar Hoca'yla birlikte içerideki moral ve motivasyonu sahaya yansıtıp taraftarlarımızı galibiyetle buradan uğurladığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

        "SERDAR HOCA BU KULÜBÜN DNA'SINI ÇOK İYİ BİLİYOR"

        Serdar Topraktepe'nin takımla bağını hiç kopartmadığını vurgulayan Ersin Destanoğlu, "Öncelikle Santos Hoca'ya teşekkür ederim. Buraya geldi ve takımı yukarı çıkartabilmek için elinden geleni yaptı. Serdar Hoca bu kulübün DNA’sını çok iyi bilen, oyuncularla iyi diyaloğu olan bir hocaydı. Bizimle hep irtibat halindeydi. Bugün için sahada neler yapmamız gerektiğini söyledi. Biz de çıkıp oynadık” diyerek sözlerini tamamladı.

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