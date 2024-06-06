ERTA, 'Sürdürülebilirlik Güvence-Denetim' rehberini yayımladı

ERTA, ulusal düzeyde entegre raporlama ve entegre düşünceye ilişkin farkındalığı artırmak ve kurumların kapasitesini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda yayımlanan ve Dünya Çevre Günü’nde lansmanı gerçekleşen "Sürdürülebilirlik Güvence Denetim Rehberi", güvence denetimine tabi şirketlere yol haritası oluşturmak, şirketlerin entegre ve sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine ve denetimlerde başarılı olmalarına destek vermek amacıyla hazırlandı. Rehberin tanıtımı kapsamında düzenlenen etkinliğe, Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Dr. Hasan Özçelik, ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, ilgili kamu kurumları, özel sektör ve denetim şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

REKLAM "Sürdürülebilirlik Güvence - Denetim Rehberi" Türkiye’de denetim şirketlerini ortak bir çalışma için bir araya getiren ilk doküman olma özelliğini taşıyor. Bağımsız güvence denetimlerinin önemini vurgulayan ve şirketlerin sürdürülebilirlik performansını nasıl iyileştirebileceklerini ele alan rehber, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (SKH) son maddesi olan SKH 17'nin gerekliliklerine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor. “Sürdürülebilirlik Güvence - Denetim Rehberi” raporlama standartlarını, güvencenin önemini, şirketler, denetçiler ve paydaşların sorumluluklarını, yönetimin süreçlerdeki kritik rolünü ve süreçte uyulması gereken standartları mercek altına alıyor. Önemlilik analizi, denetim kapsamı, sürecin risk kontrol haritası, planlama, yürütme, kanıtların elde edilmesi ve sonucun oluşturulma süreçlerini derinlemesine ele alarak karar vericilere kılavuzluk ediyor. Rehberde yer alan sektör bazlı örnekler ise ortaya çıkan zorluklar ve çözüm yollarıyla ilgili bilgi içererek pratikte oluşabilecek sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.

REKLAM "İŞ BİRLİĞİ VE KARARLILIK GEREKİYOR" Rehberin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmalarını yapan ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, konuşmasında şu vurgulara yer verdi: “Şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performans göstergelerini doğru ve şeffaf bir şekilde raporlamaları her geçen gün daha önemli hale geliyor. Doğru ve güvenilir ÇSY raporlaması, şirketlerin iklim değişikliği ile ilgili riskleri yönetmelerinde ve paydaşlara karşı hesap verebilirliklerini artırmalarında önemli bir araç. Güvencenin ve raporlamanın başarısı, büyük ölçüde yönetim ve liderliğin bu süreçlerdeki katkısına bağlı. Yöneticilerin, raporlama süreçlerinin önemini kavrayarak bu süreçlerde aktif rol alması, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacaktır. Sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek, iş birliği ve ortak kararlılıkla mümkün. Güvence süreçlerine verdiğiniz önem, sadece şirketlerinizin değil, gelecek nesillerin de yaşam kalitesini belirleyecektir. Doğruluk ve şeffaflıkla örülmüş bir yolda ilerlerken, paydaşların güvenini kazanmak ve dünyayı daha yaşanabilir kılmak için atacağınız her adım büyük bir anlam taşıyor.”

REKLAM Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Dr. Hasan Özçelik, “Kurumları bir an önce yeşil yakalı kapasite oluşturmak adına çalışanlarına kurumsal sürdürülebilirlik uzmanlığı eğitimleri aldırmalarını talep ediyoruz.” Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KGK Başkanı Dr. Hasan Özçelik: “4 Haziran’da yapmış olduğumuz resmi açıklamayla Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimi verecek kişi ve kurumları belirledik. KGK doğrudan eğitimi veren kurum olmayacak, ilk etapta 60 saatlik farkındalık eğitimlerini vereceğiz. Sonraki süreçte eğitimler üniversiteler, mesleki yeterlilik kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları gibi KGK tarafından onaylanacak kurumlarca verilebilecek. Eğitimlerin sonunda sınavlar KGK tarafından yapılacak. Kurduğumuz temaslar neticesinde Kurumsal Sürdürülebilirlik Uzmanlığı’nın bir meslek olarak tanımlanması hususunda çalışıyoruz. Güvence Denetiminde ise ağustos ayında ilk yetkilendirme sınavı yapılacak. Kurumsal sürdürülebilirlik uzmanlığı ve sürdürülebilirlik denetçileri için ayrı sınavlar düzenlenecek. Kurumlardan, Kurumsal Sürdürülebilirlik raporlama eğitimlerini dikkate almalarını, çalışanlarını bu eğitimlere katılmaya teşvik etmelerini ve hızlı bir şekilde kapasite oluşturma çabası içerisinde olmalarını talep ediyoruz.” dedi.

REKLAM Açılış konuşmalarının sonrasında, rehberin sunumu PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı Ali Yörük tarafından yapıldı. Sunumun ardından, ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras’ın moderasyonunda; TURKVEN Girişim Sermayesi Direktörü Hale Özsoy Bıyıklı, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün, BDDK Daire Başkanı Dr. İlker Koç, TÜPRAŞ Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağatay Ölken ve KGK Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Uzmanı Özlem Uz’un katılımıyla “Raporlamada Bağımsız Denetim ve Güvencenin Önemi ve Uygulama Süreci” paneli gerçekleşti. Panelde kamu, finans, reel sektör ve standart belirleyici kurumlar, sürdürülebilirlik raporlamasındaki kritik dönemeçleri, yatırımcı perspektifinden güvence ve denetimin değerini ve şirketlerin raporlama ve güvence denetimi sürecindeki deneyimlerini paylaştılar.