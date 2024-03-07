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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ertaç Özbir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ertaç Özbir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

        MKE Ankaragücü'nden kaleci Ertaç Özbir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Tecrübeli file bekçisinin sağ diz yan bağında yırtık ve ciddi zorlanma tespit edildiği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:21 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:21
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        MKE Ankaragücü'nde Ertaç şoku!
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        MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynanan maçta sakatlanan kaleci Ertaç Özbir'in sağ diz yan bağında yırtık ve ciddi zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ertaç Özbir'in İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından çekilen MR ve yapılan tetkikleri sonucunda, sağ diz dış yan bağında ikinci derece yırtık ve bağda ciddi zorlanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

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