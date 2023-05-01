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Ertan Saban, Galatasaray'dan özür diledi

Ertan Saban, Galatasaray'dan özür diledi. Saban, "Galatasaray camiasını kırdığım, üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim" dedi

Ertan Saban, Galatasaray'dan özür diledi - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Ertan Saban’ın Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı sonrası küfürlü tezahüratta bulunduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı birçok kişi, Saban’a tepki gösterdi.

Ertan Saban, Galatasaray camiasından özür diledi. Saban, şunları söyledi; "Herkese merhaba. Galatasaray camiasını kırdığım, üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası kutlamaların hararetiyle, taraftar hararetiyle söylenmiş cümleydi benimkisi. Gerçekten tüm samimiyetimle özür dilerim."

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