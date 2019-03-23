Ertan Saban kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncu magazin severler tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun Avlu dizisine dahil oldu. Ertan Saban, Avlu'da Deniz karakterinin gençlik aşkını canlandıracağı açıklandı. Ertan Saban Oğuz Okan karakteri ile 38. bölümde izleyicisi ile buluşacak.

ERTAN SABAN KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son Ali Atay'la beraber Mutlu Ol Yeter adlı dizide rol almaktaydı. Sanatçı şu anda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Gölge karakterini canlandırmaktadır.

EŞİ DE KENDİSİ GİBİ OYUNCU!

Ertan Saban 4 Haziran 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan ile evlendi. Çiftin geçtiğimiz sene Biricik ismini verdikleri bir kız çocuğu oldu.