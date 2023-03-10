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Ertelenen ÖGG sınav tarihi: 102. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

102. Özel Güvenlik Sınavı sınavı için bekleyiş sürüyor. 19 Şubat tarihinde yapılması planlanan ÖGG sınavı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen 102. Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavlarının ne zaman yapılacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte ertelenen Özel Güvenlik Sınavı ÖGG sınav tarihleri...

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  • Ertelenen ÖGG sınav tarihleri: 102. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavları Kahramanmaraş deprem felaketi sebebiyle ileri bir tarihe ertelemişti. Ertelenen Özel Güvenlik sınavı tarihleri sınava katılım gösterecek adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "102. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak, yenileme eğitimi sınav tarihleri belli oldu mu? İşte ertelenen ÖGG sınavlarının yapılacağı tarih...
  • Ertelenen ÖGG sınav tarihleri: 102. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    ERTELENEN 102. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yapılan duyuruda "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir.

    Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.
  • Ertelenen ÖGG sınav tarihleri: 102. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    Bu kapsamda, 30/01/2023 tarihinde ilan edilen yerleştirme işlemi iptal edilmiş olup yeni sınava ait işlemler ile adayların sınav ili değişikliği talepleri yayımlanacak olan Sınav Talimatı doğrultusunda yeniden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
  • Ertelenen ÖGG sınav tarihleri: 102. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
  • Ertelenen ÖGG sınav tarihleri: 102. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

    Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

    Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.
  • Ertelenen ÖGG sınav tarihleri: 102. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    ÖGG ALIM ŞARTLARI NEDİR?

    Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    18 yaşını doldurmuş olmak.

    26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

    1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

     
  • Ertelenen ÖGG sınav tarihleri: 102. Dönem Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

    3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

    Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

    Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

    Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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