Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir Ömür için flaş sözler: Kapının önüne koydum!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın organizasyonunda öğrencilerle söyleşide buluştu. Doğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÜNAL KARAMAN İLE AYRILIK KARARI

Ertuğrul Doğan, teknik direktör Ünal Karaman'a neden teşekkür edilmediğine yönelik soru üzerine "Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Başkanımızla arasında bir problem yaşadı. Basın önünde bu tarz çıkış yaptığı için görevine son verilmiş ve doğru yapılmıştır. Kurumsal kimlik önemli olması lazım. Kimse Trabzonspor'a onun kattığından başka daha bir şey katamaz. Bu herkes için geçerlidir. Her antrenör her kişi parasını alarak gitti. Kendisi için hayırlı olsun." dedi.

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"ABDÜLKADİR'İ KAPININ ÖNÜNE KOYDUM"

Abdülkadir Ömür'ün ayrılık sürecine değinen Doğan, "Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür ile de böyle bir durum yaşadık. Trabzonspor Kulüp Başkanına 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI İLE VEDA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı ile yolların ayrılması hakkında "Trabzonspor'a gelen kimse, o koltuğa oturduktan sonra en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim de hayalim en büyük isteğim şampiyon yapmak. İçimizden hiç kimse başarısız olmak için veya buna yakalanmak için bir şey üretmez. Tüm camiamızda rahatlama oldu. Buna bizler de dahil transferde başarılı olamadık hocamız da başarılı olamadı. Avrupa'da Türkiye'de yaşandığı gibi şampiyonluktan sonra performans düşüklüğü meydana geldi. Bizim de kabul ettiğimiz gerçek. Onu bunu yaptık diye bir sebep yok. Böyle yaşandı keşke yaşanmasaydı. O dönemki başkan da ben de yaşanmasını istemezdi" dedi.