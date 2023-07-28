Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Trabzonspor kaptanını kimse alamaz!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde ismi Galatasaray ile anılan kaptanları Uğurcan Çakır hakkında konuşan Doğan, milli file bekçisinin takımda kalacağını söyledi.

İşte o açıklama:

"Trabzonspor kaptanını kimse alamaz. Kendi gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez, talebi dahi olamaz. Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'de. Öyle bir Trabzonsporlu. Uğurcan'ın şu anki tek konsantrasyonu Trabzonspor."

Ertuğrul Doğan'ın diğer açıklamaları ise şu şekilde:

Trabzonspor'un sürekli zirve mücadelesi veren bir takım olması gerekiyor. Bu çok net. Hocamızla, oyuncularımızla sürekli temas halindeyiz. Bu sezon sahada çok farklı bir Trabzonspor izleyeceğimizden hiçbir şüphem yok. Biz kendisinden önce başka hocalarla görüştük ama Nenad Bjelica ile masaya oturduktan 10 dakika sonra ‘bizim hocamız odur’ dedim."

REKLAM

"Rakipler ne yaparsa saygıyla karşılıyoruz. Ben gelirimin tamamını bir oyuncuya veriyorsam yürütme şansımız yok. Trabzonspor olarak bu döngünün dışında olmak durumundayız. Dışarıda olmak yarışmayacağız anlamına gelmiyor. Önceki seneler örnek. Kendi çizgimizden ayrılıp başka şeyler yaptık. Öncesinde de sonrasında da hatalar yaptık."

"Trabzonspor sevgisi bizim için çok farklı bir duygu. Trabzonspor başkanlığı bu hayatta manevi anlamda alabileceğim en büyük haz. Benim için anlamını kelimelerle ifade etmek çok zor. Bu anlamda üzerimizde çok ciddi sorumluluk var."

"Trabzonspor'un gelirleri giderleri arasında 1 milyar TL eksi bakiye var. Benim başkanlığım süresinde yönetim olarak 4 aylık süreçte 1 milyar 300 milyon TL ödeme yaptık."

"Biz 27 milyon euro ile şampiyon olduk. 49 milyon euroya çıktık, halimiz ortada. Şu anki planımız 27-30 milyon euro arası. Biz mantaliteyi değiştirmeye çalışıyoruz. Trabzonspor transfer yaparken çok farklı dengeleri düşünmek zorunda. Pahalı transferler yapmak şampiyon olacağın anlamına gelmiyor."