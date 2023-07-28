Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: Trabzonspor kaptanını kimse alamaz!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ismi son dönemde Galatasaray'la anılan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında konuştu. Uğurcan'ın takımda kalacağını söyleyen Doğan, "Trabzonspor kaptanını kimse alamaz" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde ismi Galatasaray ile anılan kaptanları Uğurcan Çakır hakkında konuşan Doğan, milli file bekçisinin takımda kalacağını söyledi.
İşte o açıklama:
"Trabzonspor kaptanını kimse alamaz. Kendi gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez, talebi dahi olamaz. Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'de. Öyle bir Trabzonsporlu. Uğurcan'ın şu anki tek konsantrasyonu Trabzonspor."
Ertuğrul Doğan'ın diğer açıklamaları ise şu şekilde:
Trabzonspor'un sürekli zirve mücadelesi veren bir takım olması gerekiyor. Bu çok net. Hocamızla, oyuncularımızla sürekli temas halindeyiz. Bu sezon sahada çok farklı bir Trabzonspor izleyeceğimizden hiçbir şüphem yok. Biz kendisinden önce başka hocalarla görüştük ama Nenad Bjelica ile masaya oturduktan 10 dakika sonra ‘bizim hocamız odur’ dedim."
"Rakipler ne yaparsa saygıyla karşılıyoruz. Ben gelirimin tamamını bir oyuncuya veriyorsam yürütme şansımız yok. Trabzonspor olarak bu döngünün dışında olmak durumundayız. Dışarıda olmak yarışmayacağız anlamına gelmiyor. Önceki seneler örnek. Kendi çizgimizden ayrılıp başka şeyler yaptık. Öncesinde de sonrasında da hatalar yaptık."
"Trabzonspor sevgisi bizim için çok farklı bir duygu. Trabzonspor başkanlığı bu hayatta manevi anlamda alabileceğim en büyük haz. Benim için anlamını kelimelerle ifade etmek çok zor. Bu anlamda üzerimizde çok ciddi sorumluluk var."
"Trabzonspor'un gelirleri giderleri arasında 1 milyar TL eksi bakiye var. Benim başkanlığım süresinde yönetim olarak 4 aylık süreçte 1 milyar 300 milyon TL ödeme yaptık."
"Biz 27 milyon euro ile şampiyon olduk. 49 milyon euroya çıktık, halimiz ortada. Şu anki planımız 27-30 milyon euro arası. Biz mantaliteyi değiştirmeye çalışıyoruz. Trabzonspor transfer yaparken çok farklı dengeleri düşünmek zorunda. Pahalı transferler yapmak şampiyon olacağın anlamına gelmiyor."
"TRABZONSPOR'UN TEK DEĞERİ STAT SPONSORLUĞU"
"Stadyum sponsorluğu kadar içeriye para soktuk. 2 alternatif var, süre vermek istemiyorum. 19’dan konuştuğumuz rakamlar 30’a geldi. Maksimum parayı bulmak zorundayım. Şu zamana kadar ne gerekiyorsa yaptım. Kendi şirketimiz gibi kollayacağız. Bizim, rakiplerimiz gibi devletten aldığımız arazilerimiz yok. Trabzonspor hükümetin takımı deniyor, benim aldığım destek yok. Bütün büyük kulüplerin aldığı arsalar var. Trabzonspor'un tek değeri stat sponsorluğu."
"TARAFTARIMIZ MORALİNİ BOZMASIN"
"Trabzonspor taraftarının takıma sonuna kadar destek olması lazım. Şampiyonluk sezonundaki gibi taraftar ile sahadaki futbolcuların bir bütün olması lazım. Taraftarımız, moralini bozmasın. Her şey transferle bitmiyor. Önemli olan sahada takım olmak ve bir de en önemli konu, aldığın futbolcunun parasını ödeyebilmek. İnşallah taraftarımızla beraber çok güzel bir sezon yaşarız."
"TARAFTARA DOĞRU SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"
"Trabzonspor Başkanı olduğum sürece kulübü boşluğa atmam. Taraftara doğru söylemek zorundayım. Koita örneği, adam Trabzon’a geldi hiçbir zaman aklını ruhunu vermedi. Gelinen durum ortada. Şehre uyum sağlamayacak ne kadar transfer yaptıysak hepsinde yanıldık. Tek Marek Hamsik konusunda yanılmadık."
"ORSIC İKİNCİ YARININ BAŞINDA DÖNEBİLİR"
"Orsic, bu yılki en büyük maliyetli transferimizdi. Ama futbolun içinde bu var. Ben konuşulan süreden daha önce sahalara döneceğini düşünüyorum. Orsic’in ikinci yarının başında geri döneceğini düşünüyorum. Ameliyatı çok güzel geçti. Kendisi de çok üzgün, sahalara dönmek istiyor. İnşallah en kısa sürede aramıza dönecek."
"BEN BU PARAYI VERMEM"
"Bartra iki yıl boyunca 9 milyon euro alacaktı. Ben bu parayı vermem. Yolları ayırmak durumundaydık. Eleştiriler olacaktır, saygıyla karşılıyorum ama iyi bir iş yaptık. Gerçek bu."
"EN SON SATILACAK KULÜP TRABZONSPOR'DUR!"
"Trabzonspor'un satılması gibi bir konu yok. Böyle bir teklif de yok. Türkiye'deki kulüplerin satılması gibi bir durum olursa en son satılacak kulüp de Trabzonspor'dur."
DORUKHAN'IN TAKIMDAN AYRILIŞI
"Dorukhan'ın ayrılmasına sebep olan etkenlerden birinin de hocanın antrenmanları olduğunu söyleyebilirim. Dorukhan Toköz, bize şampiyonlukta katkısı olan bir oyuncu. Onun başarılı olmasını isteriz."
TRANSFER AÇIKLAMASI
"Emre Mor gündemimize gelmedi. Zinckernagel için kulübünün yüksek bonservis bedeli var. Kiralamak istiyoruz. Tochi bitme aşamasında, imzalayıp göndermesini bekliyoruz. İmzalarsa hafta sonu getiririz. Siopis'in Türkiye'den ayrılma talebi var. Yunanistan'a dönmek istiyor. İlerleyen süreci göreceğiz. Hocamız kendisini beğeniyor ve takımda kalmasını istiyor. Vitor Hugo’ya kampımız açık, takımıyla sorun yaşadığını belirtti."