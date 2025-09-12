Osmanlı'nın, çadır beyliklerinden cihan devletine uzanan kutlu yolculuğunun burada başladığını vurgulayan Sözer, şunları kaydetti: "Söğüt, milletimizin tarih yolculuğunda hem başlangıç hem de ebedi bir hatırlatıcıdır. Bu topraklarda yeşeren ruh, Osman Gazi’nin rüyasını, Fatih Sultan Mehmet’in fethini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet mücadelesini aydınlatan ruhtur. Dün olduğu gibi bugün de bizleri geleceğe taşıyan en kıymetli mirasımız, işte bu ruhtur."