        Haberler Gündem Güncel Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı | Son dakika haberleri

        Söğüt Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 13:43 Güncelleme: 12.09.2025 - 13:43
        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı. Söğüt Belediyesi Tören Alanı önünde düzenlenen şenliklerde, protokol üyelerinin karşılanmasının ardından Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaret edildi.

        Daha sonra Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı konuşmada, Söğüt'ün inanç, cesaret ve kardeşlikle yoğrulmuş bir davanın doğduğu yer olduğunu söyledi.

        Osmanlı'nın, çadır beyliklerinden cihan devletine uzanan kutlu yolculuğunun burada başladığını vurgulayan Sözer, şunları kaydetti: "Söğüt, milletimizin tarih yolculuğunda hem başlangıç hem de ebedi bir hatırlatıcıdır. Bu topraklarda yeşeren ruh, Osman Gazi’nin rüyasını, Fatih Sultan Mehmet’in fethini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet mücadelesini aydınlatan ruhtur. Dün olduğu gibi bugün de bizleri geleceğe taşıyan en kıymetli mirasımız, işte bu ruhtur."

        Vali Sözer'in konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, "şifalı pilav" için kurban kesildi.

        Ertuğrul Gazi Camisi'nde ise Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali düzenlendi. Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.

        Şenlikler kapsamında bugün Dar-ül Eytam'da (Yetimler Yurdu) "Ecdadın İzinde" adlı serginin açılışı, tarih sohbeti, Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda Ulu Çınar Sahne Gösterisi düzenlenecek.

