Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Herkesin parmakla örnek gösterdiği bir takım haline geleceğiz” dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular, idmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç, şut çalışması ve taktik organizasyonlarla sona erdi. Sakatlıktan yeni çıkan Atila Turan ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
"BU SEZON KAYSERİSPOR'UN SEZONU OLACAK"
Çalışmaların olumlu bir havada geçtiğini ifade eden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "2. etap kamp çalışması için Erzurum’dayız. Burada biraz tempoyu arttırdık. İki tane hazırlık maçı planımız vardı. Bir tanesini oynadık Altınordu’yla. Bugün de Hatayspor’la oynayacağız. Daha sonra takıma iki gün izin verip Hollanda’da 18 Temmuz’da sezona yakın dönem olan tarihte biraz daha tempoyu artırıp sistemimizin oturduğu, oyuncularımızın fiziksel olarak daha üste çıktığı son bölümü gerçekleştireceğiz. Şu anda çalışmalar keyifli ve coşkulu bir şekilde geçiyor. Atila’nın dışında herhangi bir sakat oyuncumuzun olmaması sevindirici. Biliyorsunuz sezon başları sakatlıklarla alakalı çok tehlikeli ve kritik dönemlerdir.
Oyuncularımın hepsi antrenmanda onların olayı sahiplenmesi, heyecanı, coşkusu bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Tabi bunun yanında şehirdeki havanın çok olumlu olması, taraftarımızın coşkusu gerçekten şu anda Kayserispor’daki önümüzdeki sezonun ortamın ve havanın çok güzel olduğunu gösteriyor. Bu sezon Kayserispor’un sezonu olacak. Oynadığımız futbolla izleyenlere keyif verirken, saha içi ve saha dışındaki herkesin parmakla örnek gösterdiği bir takım haline geleceğiz” diye konuştu.
“TAKIMDAN KİMSENİN AYRILMASINI İSTEMİYORUZ"
Takımın eksik bölgelerine Hollanda kampına kadar transfer yapılacağını ifade eden Sağlam, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Görüştüğümüz futbolcular var. İnşallah Hollanda kampına en kısa süre içerisinde bu oyuncuların yetişmesini de bekliyoruz. Şu anda orta sahada bir eksiğimiz görünüyor. Tabi biz bu eksiklerin böyle kesin olarak tespiti için hem Kayseri’deki hem de buradaki kamp dönemini geçirelim istedik. Çünkü geçtiğimiz sezon performansı çok alt seviyede kalan oyuncularımız vardı tabiri caizse takıma hiç katkı sağlamayan ama ismi olan, kalitesi olan oyuncularımız vardı. Bu oyuncularımız sezona nasıl başlayacak, orayı nasıl sahiplenecek, performansını nereye çıkaracak bunları görmemiz gerekiyordu.
Tabi bu beklentilerimiz olan oyuncular arasında performansını artıran, bizi mutlu eden oyuncularımız var ama beklentilerimizin altında kalan oyuncular da var. Birkaç gün içerisinde bunları artık iyice değerlendirip bir rapor haline getirip yönetime sunacağız. Sonrasında da takımın eksik olan bölgesine transferlerimizi yapacağız. Bundan sonraki süreçte biz takımımızdan kimsenin ayrılmasını istemiyoruz ama şartlar gerektirirse takımımızda bir oyuncu ayrıldığında o mevkiye hemen yenisi alırız” dedi.
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