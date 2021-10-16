AA

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu.

Iğdır'dan Ankara'ya ve Muş'tan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 7 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen Z.K ve G.Z ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan G.Z, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Z.K. ise tutuklandı.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.