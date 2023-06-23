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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Erzincan'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı
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DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında Erzincan- Erzurum karayolu Akyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Faruk Peçen yönetimindeki otomobil, Uğur Yatığı'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobillerde bulunan 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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