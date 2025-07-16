Erzincan'da kumaş ve kozmetik yüklü TIR seyir halindeyken alev aldı
Erzincan'da seyir halindeyken alev alan kozmetik ve kumaş yüklü TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi
İran uyruklu Mahdi A'nın kullandığı kumaş ve kozmetik yüklü TIR'ın dorsesi, Erzincan-Erzurum kara yolunda alev aldı.
Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.
Yangının kontrolden çıkması üzerine çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik nedeniyle kara yolunu ulaşıma kapattı.
İtfaiye ekipleri ise yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından TIR'daki yangını söndürdü.
Yangında TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.