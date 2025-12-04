Habertürk
        Erzincan - Erzurum kaç kilometre? Erzincan - Erzurum arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Erzincan - Erzurum kaç kilometre? Erzincan - Erzurum arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Doğu Anadolu'nun iki önemli şehri Erzincan ile Erzurum arasında seyahat etmeyi planlayanlar, bu iki nokta arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu ve yolculuğun ortalama süresini sıkça araştırıyor. Erzincan - Erzurum kaç km, aradaki mesafe ne kadar ve karayoluyla ne kadar sürede gidildiği, özellikle hem şehirler arası yolculuk yapanlar hem de ticari taşımacılıkla uğraşanlar için merak konusu. Ulaşımın hem kara hem de demir yolu ile yapılabildiği bu rotada, kış aylarında kar yağışı ve buzlanma gibi hava koşulları da seyahat süresini etkileyebiliyor. Yolun güzergahı boyunca uzanan dağlık alanlar, derin vadiler ve Fırat Nehri'nin kolları, bu seyahati hem keyifli hem de dikkat gerektiren bir rota haline getiriyor.

        Giriş: 04.12.2025 - 16:26 Güncelleme: 04.12.2025 - 16:26
        Erzincan - Erzurum kaç kilometre?
        Erzincan’dan Erzurum’a yapılacak yolculuk, Türkiye’nin doğusundaki en karakteristik kara yollarından biri üzerinde gerçekleşiyor. Özellikle D100 kara yolu üzerinden yapılan bu seyahat, hem doğal güzellikleri hem de bölgenin kültürel dokusunu gözlemlemek açısından oldukça ilgi çekici. Erzincan - Erzurum arası mesafe ne kadar ve bu mesafenin araçla, otobüsle ya da trenle kaç saat sürdüğü, güzergah tercihlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Yolun durumu, hava şartları ve araç tipi de süre üzerinde etkili faktörler arasında yer alıyor.

        ERZİNCAN - ERZURUM KAÇ KİLOMETRE?

        Erzincan - Erzurum arası kara yolu mesafesi ortalama 188 kilometre. Bu mesafe, D100 kara yolu üzerinden seyahat edildiğinde en kısa rota olarak kabul ediliyor. Yol, şehir merkezlerinden geçerek doğuya doğru uzanıyor ve yaklaşık 2 saat 15 dakika ile 2 saat 30 dakika arasında tamamlanabiliyor. Alternatif olarak bazı sürücüler, daha az trafiğe sahip güzergahlar tercih ederek süreyi kısaltabiliyor. Ancak kış mevsiminde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolculuk süresi uzayabiliyor.

        Erzincan - Erzurum kaç km sorusunun yanıtı, kara yolu dışında demir yolu ile de değerlendirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) seferleriyle yapılan yolculuklar ortalama 3,5 ila 4 saat arasında sürüyor. Tren yolculuğu, hem daha ekonomik hem de manzaralı bir seçenek olarak tercih ediliyor.

        ERZİNCAN - ERZURUM MESAFE NE KADAR?

        Erzincan - Erzurum mesafe ne kadar sorusuna verilecek cevap, kullanılan ulaşım aracına göre değişse de, kara yolunda ortalama 188 kilometre olarak ölçülüyor. Bu güzergahın büyük bölümü dağlık ve virajlı yollar içerdiği için, özellikle kış aylarında dikkatli sürüş önem taşıyor. Yaz aylarında ise yol koşulları genellikle açık ve keyifli oluyor. Erzincan’dan çıkış yaptıktan sonra Refahiye ve Aşkale güzergahları üzerinden Erzurum’a ulaşmak mümkün. Bu iki ilçe arasında yer alan bölge, hem tarihi hem de doğal açıdan zengin bir yapıya sahip.

        Erzurum’a yaklaşırken Palandöken Dağları’nın manzarası yolculuğa ayrı bir güzellik katıyor. Özellikle kış turizmi döneminde bu yol, kayak merkezine giden yerli ve yabancı turistlerin de sık kullandığı bir rota haline geliyor. Dolayısıyla Erzincan - Erzurum mesafe bilgisi sadece şehir içi ulaşım değil, turistik seyahatler açısından da önemli bir bilgi.

        ERZİNCAN - ERZURUM NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Erzincan - Erzurum ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, araç tipine ve yol durumuna göre değişiyor. Özel araçla yapılan seyahatlerde ortalama süre 2 saat 20 dakika civarında olurken, otobüs yolculukları genellikle 2 saat 45 dakika kadar sürüyor. Otobüsler güzergah üzerinde kısa molalar verdiği için süre biraz uzayabiliyor.

        Demir yolu tercih edenler için Erzincan - Erzurum tren seferleri ortalama 3,5 ila 4 saat arasında sürüyor. Doğu Ekspresi hattı üzerinde yer alan bu yolculuk, manzaralı rotasıyla öne çıkıyor ve kış aylarında özellikle fotoğraf tutkunları tarafından tercih ediliyor. Ayrıca uçakla seyahat etmek isteyenler için Erzurum Havalimanı’na Erzincan’dan direkt sefer bulunmamakla birlikte, aktarmalı seçenekler değerlendirilebiliyor.

        ERZİNCAN - ERZURUM ARASI GEZİLECEK YERLER

        Erzincan - Erzurum arası yolculuk sadece bir ulaşım rotası değil, aynı zamanda birçok doğal ve tarihi güzelliği barındıran bir seyahat deneyimi sunuyor. Erzincan çıkışında Girlevik Şelalesi, doğa severlerin mutlaka görmesi gereken bir nokta. Refahiye taraflarında yer alan Dumanlı Yaylası, yaz aylarında serin havası ve eşsiz manzarasıyla öne çıkıyor.

        Erzurum’a yaklaştıkça Aşkale’nin tarihi taş köprüleri ve doğal sıcak su kaynakları dikkat çekiyor. Erzurum merkezine varıldığında ise Palandöken Kayak Merkezi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Erzurum Kalesi gibi önemli turistik noktalar gezilebilir. Bu nedenle Erzincan - Erzurum rotası, sadece şehirler arası bir mesafe değil, aynı zamanda doğunun kültürel mirasına tanıklık edilen bir yolculuk olarak da öne çıkıyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
