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        Erzincan POMEM'den ay yıldız ve 101'inci yıl koreografisi

        ERZİNCAN Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde (POMEM) öğrenciler tarafından hazırlanan 'Ay yıldız ve 101'inci yıl koreografisi' ilgi topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:05
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        Erzincan POMEM'den ay yıldız ve 101'inci yıl koreografisi
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        ERZİNCAN Polis Mesleki Eğitim Merkezi’nde (POMEM) öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Ay yıldız ve 101'inci yıl koreografisi’ ilgi topladı. Öğrenciler ayrıca 500 metrelik bayrak eşliğinde POMEM yerleşkesinde yürüyüş yaptı.

        Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Erzincan POMEM tarafından hazırlanan gösteri büyük ilgi gördü. Gösteriyi Vali Hamza Aydoğdu, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü izledi. Genç polis adayları tarafından gerçekleştirilen koreografi gösterisi dron ile görüntülendi. Gerçekleştirilen koreografi sonrası programa katılan protokol üyeleri ve POMEM öğrencileri tarafından 500 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yerleşke içerisinde bayrak yürüyüşü yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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