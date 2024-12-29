Erzincan ve Kars'taki otobüs kazalarında 9 kişinin tedavileri sürüyor

ERZİNCAN’da 1 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 27 kişiden 21’i, Kars’taki otobüs kazasında ise 23 kişiden 20’si taburcu edildi.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi’nde dün sabah saatlerinde, İstanbul Kartal'dan Erzincan'ın Avcılar köyüne cenaze getirmek üzere 35 kişiyle yola çıkan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada otobüs şoförü Ali Gümüş ile 27 yolcu yaralandı. 18 yaralı Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 yaralı ise özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Ali Gümüş, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. 2 hastanedeki yaralılardan 21'i taburcu edilirken, 6 kişinin ise Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.