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        Karla kaplı arazide yaban domuzu sürüsü görüntülendi

        ERZİNCAN'da karla kaplı arazide ilerleyen yaban domuzu sürüsü dron kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:43
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        Karla kaplı arazide yaban domuzu sürüsü görüntülendi
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        ERZİNCAN'da karla kaplı arazide ilerleyen yaban domuzu sürüsü dron kamerasıyla görüntülendi.

        Erzincan'ın Çağlayan beldesi Mollaköy köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, dron kamerasıyla görüntülendi. Bölgede doğa çekimleri yapan Fatih Civan ve Emre Ekinci'nin dron kamerasına takılan 11 yaban domuzu, karla kaplı arazide bir süre ilerleyip, daha sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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