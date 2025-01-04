Karla kaplı arazide yaban domuzu sürüsü görüntülendi

Erzincan'ın Çağlayan beldesi Mollaköy köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, dron kamerasıyla görüntülendi. Bölgede doğa çekimleri yapan Fatih Civan ve Emre Ekinci'nin dron kamerasına takılan 11 yaban domuzu, karla kaplı arazide bir süre ilerleyip, daha sonra gözden kayboldu.

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