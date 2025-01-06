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        Otomobil camına 'Kar tatili' yazan öğrencilere validen aynı yöntemle 'Okula devam' cevabı

        ERZİNCAN'da kar yağışı sonrası öğrenciler bir otomobilin camına 'Sayın Valim kar tatili' yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:20
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        Otomobil camına 'Kar tatili' yazan öğrencilere validen aynı yöntemle 'Okula devam' cevabı
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        ERZİNCAN'da kar yağışı sonrası öğrenciler bir otomobilin camına 'Sayın Valim kar tatili' yazdı. Vali Hamza Aydoğdu da başka bir aracın arka camına 'Tatil yok, okula devam' yazısıyla cevap verdi.

        Erzincan'da hafta sonu yaşanan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 2 santimetreyi geçtiği kent merkezinde bazı öğrenciler, park halindeki bir otomobilin arka camına 'Sayın Valim kar tatili' yazarak, bunun fotoğraflarını Vali’nin sosyal medya hesabına gönderdi. Öğrencilerin bu talebine Vali Hamza Aydoğdu, aynı yöntemle cevap verdi. Park halindeki bir otomobilin camına çocuk resmi çizen Vali Aydoğdu, 'Tatil yok okula devam' yazdı. Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Sevgili gençler, sevginiz tarif edilemez ama her kar yağışı tatil getirmez, okullar açık. Hadi şimdi ders ziliyle buluşma vakti" mesajını paylaştı. Vali Aydoğdu, öğrencilerin yazısıyla kendi cevabını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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