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        Erzincan'da buz tutan şelale, göl ve göletler dronla görüntülendi

        HAVA sıcaklığının eksi 15 derecenin altına düştüğü Erzincan'da buz tutan ve dronla görüntülenen şelale, baraj gölü ve göletlerde güzel manzaralar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:05
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        Erzincan'da buz tutan şelale, göl ve göletler dronla görüntülendi
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        HAVA sıcaklığının eksi 15 derecenin altına düştüğü Erzincan'da buz tutan ve dronla görüntülenen şelale, baraj gölü ve göletlerde güzel manzaralar ortaya çıktı.

        Yeni yılla birlikte soğukların hüküm sürdüğü Erzincan'da şelale, göl ve göletleri buz tuttu. En düşük hava sıcaklığının eksi 15 ile 20 derece arasında seyrettiği Erzincan ve ilçelerinde buz tutan şelale, gölet ve baraj göllerinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Refahiye ilçesindeki Kalkancı göleti, Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, merkez Çatalarmut köyündeki Göyne Baraj gölü buzla kaplandı. Seyirlik görüntüler, dron kamerasıyla kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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