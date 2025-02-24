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        Köye inip, yiyecek arayan vaşak kamerada

        ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde köye inip, yiyecek arayan vaşak, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:10
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        Köye inip, yiyecek arayan vaşak kamerada
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        ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde köye inip, yiyecek arayan vaşak, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi. Aç kaldığı için köye indiği düşünülen vaşak, bir süre köy içeresinde gezindikten sonra gözden kayboldu. Vaşağın yiyecek aradığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken, köylüler ilk kez vaşak gördüklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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