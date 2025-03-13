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        Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, fiziki alt yapılarını tamamladıkları okulların, uygun olanlarının bahçesine spor salonları yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:41 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:45
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        Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, fiziki alt yapılarını tamamladıkları okulların, uygun olanlarının bahçesine spor salonları yapılacağını söyledi.

        İftar ve gençlik programına katılmak üzere Erzincan’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Hamza Aydoğdu’nu ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin, burada yaptığı açıklamada, bu yıl yeni bir projeyi başlatacaklarını söyledi. Bakan Tekin, “Bu yıl başka bir süreci daha başlatıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaz aylarından itibaren öğrencilerimizin gerek dijital bağımlılık açısından, hareketsizlikleri açısından okullarda geleneksel oyunların okul bahçelerinde oynanması için süreç başlatmıştık. Okul bahçelerini geleneksel oyunlarımızın oynandığı alanlara dönüştüren süreç başlatmıştık. Çocuklarımızın gündelik hayatta aktivite oranını artırmak için ciddi bir çaba başlatmıştık. Cep telefonlarının yasaklanmasından tutun okul bahçelerini dizayn edilmesine kadar bu yöndeydi. Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımızla koordineli bir şekilde okullarımızın uygun olan bahçelerinde spor salonlarının eksiklerinin giderilmesi. Fiziki altyapıyı giderdik, bu tür ihtiyacı giderecek süreci başlatalım diye düşündük. Erzincan Valiliğimizle birlikte milletvekilimizin ısrarla ‘bu işin uygulamasını Erzincan’dan başlatalım’ talebi doğrultusunda başladık. Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz uygun olan okulları tespit edecek, biz de spor salonu ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Çocuklarımız karda- kışta, yağmurda, çamurda spor yapabilecekleri alanları olacak. Çok amaçlı salon olarak dizayn edebilecek projeyle okul bahçelerimizde yapılmasını sağlarsak diğer sanatsal etkinlikleri yapacak alanlar olur. Bu tür eksikleri giderecek olan çalışmanın başlangıç noktası olarak Erzincan’da Milli Eğitim ve Valiliğimizin tespitleri ile bu süreci başlatmış oluruz” diye konuştu.

        ‘ÜZÜCÜ BİR RAKAMI SÖYLEMELİYİM’

        Erzincan’daki okul ve derslik durumu hakkında da bilgi veren Bakan Tekin, şunları söyledi:

        “Mevcut bina stokumuzu elden geçirdik. Bir kısmını depreme dayanıklı olmadıkları için ya da ömürlerini tamamladıkları için yeniden yapılan dersliklerimiz oldu. Bir kısmı güçlendirme ihtiyacı hasıl olan derslikler oldu. Bir de yeni derslikler var. Erzincan’daki fiziki altyapı itibariyle şu anda hali hazırda kullanmakta olduğumuz yapı stokumuzun tamamı okul ve dersliklerin tamamı gözden geçirilmiş durumda. Bütün okullarımız dersliklerimiz depreme dayanıklılık açısından gerekli testleri yapılmış, bu anlamda sorunsuz bir ilimiz. Yeni yapılan derslikler açısından baktığımızda üzücü bir rakamı söylemeliyim: 2002- 2023 yılında öğrenci sayısı yaklaşık 46 bin. Bugün baktığımızda 41 bin 700. Üzücü olan şey şu ki Erzincan’da Türkiye genelinde olduğu gibi çağ nüfusu anlamında bir düşüş var. Buna dikkat çekmemiz lazım. İnşallah tekrar nüfusumuzun stabil düzeyde kalabilecek şekilde artışın sağlanması açısından Aile Bakanlığımızın çalışmaları var. İnşallah bu tekrar eski haline gelir. Rakamlara baktığımızda öğrenci sayımız azalmasına rağmen derslik sayımız gözden geçirilip yıkılıp yenilen yapılanlar hariç yüzde 50 oranında artmış. Erzincan’da şimdi 2 bin 500 civanında dersliğimiz var. Yıkılıp yeniden yapılanları göz önünde tutulduğunda Erzincan’da derslik ihtiyacının ciddi oranda giderildiği gözüküyor. Öğretmen ihtiyacı bakıldığında 2002- 2003 sezonunda 2 bin 200 öğretmen varken şu anda öğretmen sayımız 3 bin 700. Bu da çok önemli bir artış. Bu artış sayesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı hem de öğretmen başına düşen öğrenci sıyışı göstergeleri açısından uluslararası literatüre geçecek kadar başarı elde etmiş durumdayız.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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