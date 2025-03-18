İliç'teki maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşmasında 2'nci gün

ERZİNCAN’ın İliç ilçesinde altın madeninde 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5’i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, 2’nci günde devam ediyor.

İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde geçen yıl meydana gelen 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin Erzincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve dün başlayan davanın ilk duruşması 2’nci günde sürüyor. Davada tutuklu olan ve ilk olarak ifadesi alınan Anagold Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Iain Ronald Guille'nin ardından, diğer 4 tutuklu sanıktan Anagold Proje Müdürü Shaun Keady Swartz ile Anagold eski Kıdemli Jeoteknik Mühendisi Ali Rıza Kandemir, mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

'ŞİRKETTE ÇALIŞTIĞIM BİRİMİN YIĞIN LİNÇLE İLGİSİ YOKTUR'

Tutuklu sanık Shaun Keady Swartz, ifadesini tercüman eşliğinde verdi. Kazada hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulanan Swartz, hakkındaki suçlamaları reddetti. Şirkette 2021 yılında işe başladığını ve liç alanında doğrudan ve dolaylı görev yapmadığını belirtti. Şahsına atfedilen bilirkişi raporlarında büyük bir hata yapıldığını iddia eden Swartz, "Görevler benim görevimmiş gibi kabul edilmiş. Bütün hatalar proje ekibine yönlendirilmiş. Geçmişim elektrik mühendisi olmasına rağmen Anagold'da herhangi bir mühendis olarak işe başlamadım. Şirkette çalıştığım birimin yığın liçle ilgisi yoktur. Çalışma süresinde pozisyon değişimi sonunda da mühendislik görevim olmadı. Özellikle vurgulamak isterim ki 1 Kasım 2022'den itibaren tek görev ve sorumluluğum sermaye harcamaları ve sürdürülebilir yatırım projeleri üzerine olmuştur. Bilirkişi raporları, organizasyon şemasını yanlış anladığını göstermektedir. Doğrudan ve dolaylı görevimin olmadığı yığın liçle ilgili bu durumda olmam adaletsiz oldu. Bilirkişi raporunda bu sorumluluğun bana dayatılması son derece haksız bir durum. Sorumluluğumun ve uzmanlığımın olmadığı tesiste heyelan senaryosu değerlendirmem mantıksızdır. Konteynerin yerinin belirlenmesinde dahilim yok, kimseye talimat vermedim. Konteynerlerin yerleştirilmesinde rolüm ya da sorumluluğum bulunmamaktadır" diye konuştu.