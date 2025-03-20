Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da eğitime kar engeli

        ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 09:22 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da eğitime kar engeli
        ABONE OL

        ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bugün ara verildi.

        Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

        “Meteorolojiden alınan verilere göre ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışının 20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini devam ettireceği değerlendirilmektedir. Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ile engelli çocuğu bulunan kadın kamu personelleri, engelli ve hamile kamu çalışanları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Trump'tan Fed açıklaması
        Trump'tan Fed açıklaması
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Erzincan'da eğitime kar engeli
        GÜNCELLEME - Erzincan'da eğitime kar engeli
        Erzincan'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Erzincan'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle bazı kara yollarında ulaşım güçlükle sağl...
        Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle bazı kara yollarında ulaşım güçlükle sağl...
        Erzincan'da 13 yıllık iyilik hareketi; bayram öncesi çocukları sevindirdile...
        Erzincan'da 13 yıllık iyilik hareketi; bayram öncesi çocukları sevindirdile...
        İliç'teki maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşmasında 2'nci gün (2)
        İliç'teki maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşmasında 2'nci gün (2)