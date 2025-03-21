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        İliç maden faciasında mahkeme, yeni bilirkişi tayin edilerek, ayrıntılı rapor düzenlenmesini istedi

        ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı duruşma tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:37 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:37
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        İliç maden faciasında mahkeme, yeni bilirkişi tayin edilerek, ayrıntılı rapor düzenlenmesini istedi
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        ERZİNCAN’ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili 5’i tutuklu 43 sanığın yargılandığı duruşma tamamlandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, yeni bilirkişi tayin edilerek ayrıntılı rapor düzenlenmesi ve TBMM Araştırma Komisyonu Raporu’nun dosyaya dahil edilmesini karara bağladı.

        Erzincan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Mart’ta başlayan duruşmanın son gününde tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, taraf avukatları ve müştekiler salondaki yerini aldı. Tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç’ın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederken, sanık ve avukatları, tahliye ve beraat istedi.

        MAHKEME ARA KARAR VERDİ

        Erzincan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, davayla ilgili ara kararını açıkladı. Müşteki ve vekillerinin davaya müdahil olma taleplerini kabul eden mahkeme, tüm tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, yeni bilirkişi tayin edilerek gerekçeli ve ayrıntılı rapor düzenlenmesi ve TBMM Araştırma Komisyonu Raporu’nun dosyaya dahil edilmesine karar verdi. Alınan ifadeler doğrultusunda bir sonraki duruşmada yeni tanıkların dinlenmesi kararını alan mahkeme, duruşmayı 30 Haziran 2025 tarihine erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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