        Erzincan Haberleri

        Erzincan'da eğitime kar engeli

        Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 06:28
        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

