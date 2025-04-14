71'inci yaşını birlikte kutlamak istediği polisler pastaya geldi
ERZİNCAN'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polisleri çok sevdiğini ve doğum gününü onlarla birlikte kutlamak istediğini söyleyen bedensel engelli Suzan Güneş'e (71) emniyet görevlileri sürpriz yaptı.
ERZİNCAN'da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp polisleri çok sevdiğini ve doğum gününü onlarla birlikte kutlamak istediğini söyleyen bedensel engelli Suzan Güneş’e (71) emniyet görevlileri sürpriz yaptı. Pasta alıp evine gelen polisleri karşısında gören Güneş, mutluluk yaşadı.
Fatih Mahallesi’nde, 708'inci Sokak’ta oğlu, gelini ve torunuyla yaşayan bedensel engelli Suzan Güneş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, doğum günü olduğunu belirterek, polislerle bir arada olmayı istediğini söyledi. Güneş’in bu isteği, İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletildi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, aldıkları pastayla Suzan Güneş’i ziyaret etti. Güneş, kendilerine gösterilen ilgi üzerine duygulandı, gelen ekibe teşekkür etti.
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