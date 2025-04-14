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        71'inci yaşını birlikte kutlamak istediği polisler pastaya geldi

        ERZİNCAN'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polisleri çok sevdiğini ve doğum gününü onlarla birlikte kutlamak istediğini söyleyen bedensel engelli Suzan Güneş'e (71) emniyet görevlileri sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:24 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:25
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        71'inci yaşını birlikte kutlamak istediği polisler pastaya geldi
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        ERZİNCAN'da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp polisleri çok sevdiğini ve doğum gününü onlarla birlikte kutlamak istediğini söyleyen bedensel engelli Suzan Güneş’e (71) emniyet görevlileri sürpriz yaptı. Pasta alıp evine gelen polisleri karşısında gören Güneş, mutluluk yaşadı.

        Fatih Mahallesi’nde, 708'inci Sokak’ta oğlu, gelini ve torunuyla yaşayan bedensel engelli Suzan Güneş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, doğum günü olduğunu belirterek, polislerle bir arada olmayı istediğini söyledi. Güneş’in bu isteği, İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletildi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, aldıkları pastayla Suzan Güneş’i ziyaret etti. Güneş, kendilerine gösterilen ilgi üzerine duygulandı, gelen ekibe teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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