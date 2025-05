Bakan Bayraktar: 3 yılda elektrik ve doğal gazda 1 trilyon lira destek verdik

ENERJİve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Dünyada fiyatlar artıyor, döviz yükseliyor. En asgari düzeyde vatandaşlarımıza bunu yansıtmakla alakalı büyük bir gayretin içerisindeyiz. Son üç yılda yaklaşık 1 trilyon lira elektrik ve doğal gazda vatandaşlarımıza destek verdik. Bin lira gelecek faturanın 700 lirasını doğal gazda devletimiz karşılıyor. Bin lira gelecek elektrik faturasının 500 lirasını ödüyorsunuz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileriyle buluşmak üzere Erzincan'a geldi. Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaretinden sonra AK Parti İl Teşkilatı'na geçen Bakan Bayraktar, burada açıklamalarda bulundu. İliç'te meydana gelen maden faciası nedeniyle çok uzun süre burada kaldığını hatırlatan Bakan Bayraktar, "Hem oradaki faaliyetleri koordine etmek. Oradaki ailelerle bir arada olmak, onların acılarını dindirmek, devlet olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek için geçirdiğimiz günler ve haftalar var. Ama onun dışında da hani bir yere ısınırsınız. Hakikaten buranın insanları sizler, çok özel bir coğrafya burası. Özel bir şehir. Onun için evimde hissediyorum kendimi, sizlerle olduğum zaman. Onun için bugün buraya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduk" dedi.

'TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE DIŞA BAĞIMLILIĞI YÜZDE 20 SEVİYESİNE DÜŞÜRDÜ'

Bakan Bayraktar, "Birinci saymamız gereken milli güvenlik meselesi. Türkiye'nin fiziki güvenliğini, ülkesinin sınırlarını, ülkesinin içerisindeki güvenliğini tesis etmesi bunu sağlaması. Bunun için çok güçlü bir savunma sanayisine ihtiyacımız var. Buradaki dışa bağımlılığımızı düşürmeniz lazım. Bu anlamda da son 23 yılda çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Türkiye savunma sanayisinde yüzde 85 dışa bağımlılıktan, bugün yüzde 20 dışa bağımlılığa kadar düşürdü bunu. İnşallah tamamen Türkiye'yi bağımsız ve bu konuda şu anda yaptığımız gibi daha da artarak savunma sanayinde ihracatçı bir ülke haline getireceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN MUTLAKA ENERJİDE BAĞIMSIZ BİR ÜLKE OLMASI LAZIM'

Bayraktar, "Enerji alanında dışa bağımlılık nedir, ne değildir? Şimdi enerjisiz bir hayat düşünebiliyor muyuz? Elektrik olmadan. Dolayısıyla doğal gaz olmadan, enerji olmadan, elektrik olmadan artık hayat yok. Bakın bundan üç hafta önce Avrupa'nın ortasında bir hadise yaşandı. Takip ettiniz değil mi? İspanya'da, Portekiz'de ve kısmen Fransa'nın bir bölümünde çok büyük elektrik kesintileri oldu. Çok uzun süreli olan, adeta 60 milyon insanın hayatı felce uğradı. Şimdi elektrik olmadan haberleşme yok. İnternet yok. Bankacılık yok. Öyle IBAN'ı at. Para göndereyim, ödeme yapayım yok. Ulaştırma bundan etkilenecek. Her türlü hayatımızın bir anlamda devam etmesi, ekonomimizin devam etmesine imkan yok. Onun için enerji bizim artık olmazsa olmaz bir unsurumuz. Eskiden sadece kırsalda veya aydınlatma amaçlı kullanılan elektrik artık hayatın her alanında var. Bugün mesela kırsalda belki dile getirir arkadaşlarımız zaman zaman gündeme geliyor. Köyde voltaj düşümleri. Köyle trafolar kaldırmıyor, köyde hatlar yeterli değil. Esas mesele ne biliyor musunuz? Artık o köy, 30 yıl önceki 40 yıl önceki köy değil ki. O köyde artık bir sürü beyaz eşya var. Dolayısıyla o eski altyapının, o eski trafoların, o kapasitenin onu kaldırmasına imkan yok. Dolayısıyla enerjisiz bir hayatı düşünmek mümkün değil. Ama bu enerjiyi tedarik ederken, enerjiyi bir yerlerden bulurken bunu siz ithal kaynaklardan, dışarıdan ithal ettiğiniz doğal gazla, dışarıdan ithal ettiğiniz petrolle, dışarıdan ithal ettiğiniz kömürle sağladığınızda işte o zaman sıkıntı başlıyor. Birkaç türlü sıkıntı var. Ama iki tanesi çok önemli. Dışarı çok para ödüyoruz. Çok büyük bir cari açık kalemi. Anormal bir fatura ödüyoruz. Doğal gaz ithalatı, kömür ithalatı, petrol ithalatı. Onsuz da olmaz. 'Bunu ithal etmeyelim' deme şansımız yok. Öyle değil mi? Herkes çünkü 7/24 elektrik istiyor evinde, doğal gaz istiyor. Dolayısıyla bunu ithal edeceğiz. Bu faturayı arttırıyor. İkincisi bunu ithal kaynaklarla alırken dünyanın her yerinde bir sürü fırtınalar var. Dün Suriye'deydim. Suriye 14 yıllık savaştan sonra perişan vaziyette. Günde sadece üç saat elektrik var. Düşünün 24 saatin sadece üç saatinde elektrik veriliyor. Biraz güneşte yürüdük, hava sıcak geldi. İnanın Suriye on derece daha sıcak. Şimdi oradaki elektrik ihtiyacını düşünebiliyor musunuz? Ve sadece onlara üç saat elektrik verilebiliyor. Şimdi biz oraya mesela 'daha fazla elektrik nasıl üretebilirler', 'o konularda onlara Türkiye'den ihracat yapabilir miyiz.' Bunları konuşmak üzere gitmiştik. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Dışarıdan aldığınız her şeyde bu uluslararası ilişkiler, jeopolitik, oradaki kaynaklar, kaynakların güzergahı, bunların başına gelebilecek bir şey. Bunlarda bir kesinti olduğu zaman bütün denge bozulabilir ve ülkemizin bu anlamda arz güvenliğinde sıkıntı olabilir. Onun için diyoruz ki bu iki sebepten dolayı Türkiye'nin mutlaka enerjide bağımsız bir ülke olması lazım. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz, bütün mücadelemiz bu yönde" dedi.